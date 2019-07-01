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KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan Abdullah Gül ve Ali Babacan'a tavsiye

23 Haziran'ın ardından İstanbul seçim sonuçlarının etkileri tartışılmaya devam ediyor. Seçimi bilen anket şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yeni parti iddialarıyla gündemde olan Abdullah Gül ve Ali Babacan'a tavsiyelerde bulundu.

Seçim sonuçlarında görülen 9 puanlık farkın büyük bölümünün sandığa daha fazla giden CHP ve HDP seçmeninden kaynaklandığını söyleyen Ağırdır, "İktidar bloğunun %2'si muhalefet bloğuna geçti" dedi.

İktidarın seçimden sonuç çıkardığına dair bir emare olmadığını dile getiren Ağırdır, AK Parti'nin örgütsel yapısın değiştiğini ve artık toplumun sadece %25'inin AK Parti çekirdek seçmeni olduğunu vurguladı.

Abdullah Gül ve Ali Babacan'a tavsiye

Bekir Ağırdır, AK Parti cephesindeki bölünme eğilimlerinin sonucunda çıkması beklenen Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın siyasi partilerini de yorumladı.

Toplumdan oy almak için her iki grubun da açık özeleştiri yapmadan inandırıcı olmalarının zor olduğunu söyleyen Ağırdır: "Geçen 15 yılda veballeri yokmuş gibi davranarak bu işten sıyrılamazlar" dedi. 

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