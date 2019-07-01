Ergenekon davasında karar çıktı Tüm sanıklar beraat etti

Yargıtay'n bozma kararının ardından yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. Örgüt üyeliği ile suçlanan tüm sanıklar beraat etti.

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden 'Ergenekon' davasında tüm sanıkların 'silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık' suçundan beraatine hükmedildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 'Ergenekon örgütü' adı altında bir örgüt olmadığı için, 'örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık' suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirildi

Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım'a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan 'Anayasayı ihlal' suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım'ın ise, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.