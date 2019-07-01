HABER /  YEREL

1 hafta boyunca pastaneye gelmeyince acı gerçeği öğrendiler

İhlas Haber Ajansı
1 hafta boyunca pastaneye gelmeyince acı gerçeği öğrendiler

ZONGULDAK'ta iş yerlerine resim çizerek, reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan 72 yaşındaki Mustafa Endes, kaldığı iş hanında ölümden 10 gün sonra bulundu.

Zonguldak kent merkezinde uzun zamandır esnaflık yapan 72 yaşındaki Mustafa Endes'ten tanıdıkları bir süredir haber alamadı. Her gün uğradığı pastane sahibi ve çalışanlarının yaklaşık bir haftadır uğramaması ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine Endes'in iş yerine giden polis ekipleri talihsiz adamın cesedi ile karşılaştı. 

Çilingirle açılan iş yerinde yaşlı adamın cesedi ile karşılaşan ekipler, iş yerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine çağırdı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mustafa Endes'in cansız bedeni önce bir battaniyeye sarılarak binanın dışına çıkartıldı. Ardından tabuta konularak cenaze aracına taşındı.



Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Kentin yakın tarihine iz bırakan ve "Ümit Mustafa" rumuzunu kullanan Endes'in, uzunca bir süredir işhanında tek başına yaşadığı öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eniştesini sınava soktu ama yakayı ele verdi
Eniştesini sınava soktu ama yakayı ele verdi
Saçına asılıp dövmeye çalışınca çevredekiler hayatının dersini verdi
Saçına asılıp dövmeye çalışınca çevredekiler hayatının dersini verdi
Emekli orgeneral Hurşit Tolon neden hedef alındığını açıkladı
Emekli orgeneral Hurşit Tolon neden hedef alındığını açıkladı
Yer Antalya! Kocasını bıçaklayan kadının yaptıkları kan dondurdu
Yer Antalya! Kocasını bıçaklayan kadının yaptıkları kan dondurdu
Gelinlik ve damatlıkları üniformaları oldu!
Gelinlik ve damatlıkları üniformaları oldu!
Depoları doldurun! Benzine büyük zam yolda
Depoları doldurun! Benzine büyük zam yolda
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez repo ihalesini tamamladı
Merkez repo ihalesini tamamladı
Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı
Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
6 il ve KKTC'de FETÖ'ye dikkat çeken operasyonlar: 7 gözaltı
6 il ve KKTC'de FETÖ'ye dikkat çeken operasyonlar: 7 gözaltı
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Tuzla'da ele geçirildi 4 kamyona sığdı piyasa değeri 5 milyon lirayı aştı
Tuzla'da ele geçirildi 4 kamyona sığdı piyasa değeri 5 milyon lirayı aştı
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar