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Yer Antalya! Kocasını bıçaklayan kadının yaptıkları kan dondurdu

Yer Antalya! Kocasını bıçaklayan kadının yaptıkları kan dondurdu

ANTALYA'da kocasını göğsünün sol kısmından bıçaklayan kadın, daha sonra kaldırıma oturup sigara içti. Soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken kadın, daha sonra gözaltına alındı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. C.G. ile eşi R.G. arasında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan park içerisinde bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Göğsünün sol kısmından bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., çantasındaki bıçağı çıkardı. Kadının elindeki bıçağı görenler ikili arasındaki kavgayı ayırmak istedi. Kavganın büyümesi üzerine R.G., eşinin göğsünün sol kısmından bıçakladı.

Kanlar içinde kaldı

Kanlar içerisinde kalan adama çevredekiler müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan C.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Kaldırıma oturup sigara içti

Eşini bıçakla yaralayan R.G. ise kaldırıma oturarak sigara içmeye başladı. Sakin ve soğukkanlı tavrıyla dikkati çeken kadın, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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