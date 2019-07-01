Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?

Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı bu hafta içinde netleşecek.

Enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor. Peki yeni zam sonrası memur ve emeklinin maaşları nasıl olacak, en düşük ve en yüksek maaş kaç para olacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 haziranda açıklandı. Açıklanan oranlara göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.95 oranında bir artış gösterdi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2019 yılının ilk yarında gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 ayın TÜFE oranı yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

TÜİK'in açıklamasına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 olurken bu artışla birlikte yılın ilk 5 aydaki enflasyon rakamı yüzde 4,99 olmuş oldu. Bu rakamlardan yola çıkan tahminler ise haziran ayı enflasyon rakamını ile birlikte 2019 yılının ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 6,5 seviyesine geleceğini gösteriyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI 2019'DA NE KADAR OLACAK: Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor.

EK ÖDEME MİKTARI DA ARTACAK: Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ: Tahminlerin tutması durumunda maaş kat sayısındaki artış temmuzda yüzde 7,5 oranında olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan, bin 316 lira 67 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olan emekliler yüzde 5, üstünde olan emekliler ise yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.

YENİ ZAM SONRASI SON MAAŞ: Örnek verecek olursak maaşı net bin lira olan bir emekli bin 50 lira alıyorken, temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçen para da bin 118 liraya çıkacak.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR: İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. Bugünkü TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK: Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.