İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı mı? İşte çarpıcı veriler

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 artış gösterdi.

İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 artarken, bir önceki aya göre ise perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

Bir önceki aya göre fiyatlar

İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.