HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı mı? İşte çarpıcı veriler

İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı mı? İşte çarpıcı veriler

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 artış gösterdi.

İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 artarken, bir önceki aya göre ise perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

Bir önceki aya göre fiyatlar 

İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rapçi Ezhel'i İzmir Havaalanında yaka paça gözaltına aldılar! Bakın neler söyledi
Foto Galeri Rapçi Ezhel'i İzmir Havaalanında yaka paça gözaltına aldılar! Bakın neler söyledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti yöneticisi kayboldu
Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti yöneticisi kayboldu
Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme!
Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme!
Veterinere tecavüzle suçlanmıştı! Emekliliğini istedi
Veterinere tecavüzle suçlanmıştı! Emekliliğini istedi
Nikahı kıymam dedi sonrasında olanlar oldu
Nikahı kıymam dedi sonrasında olanlar oldu
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
CHP Başkanlık Sistemi'ne karşı harekete geçiyor! Gök'ten çarpıcı açıklamalar
CHP Başkanlık Sistemi'ne karşı harekete geçiyor! Gök'ten çarpıcı açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor'da iki transfer
Antalyaspor'da iki transfer
İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?
İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yemin bozmanın günahı nedir? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Yemin bozmanın günahı nedir? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Otomobil şarampole uçtu 1 ölü, 4 yaralı var
Otomobil şarampole uçtu 1 ölü, 4 yaralı var
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için artık hazır
TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için artık hazır
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 1 yorum