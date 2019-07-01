İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?

İmarsız yapıların kayıt altına alınması için yapılan İmar Barışı 30 Haziran'da sona ermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre İmar barısı süresi uzatıldı, son gün 31 Temmuz oldu. Peki imar barışı ödemesi ne zaman, hangi bankalara ve kaç para olacak?

İmar barışı uzatıldı yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İmarsız yapıları kayıt altına almak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından baştılan uygulama 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Peki imar barışı ödemesi ne zaman, hangi bankalara ve kaç para olacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin yatıranlar kalan kısmını takip eden aylarda taksitli olarak ödeyebilecekler. Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 oranında artırılacak. İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Ödeme için de son gün 30 Haziran’dı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1267



31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Haziran 2019



Fuat OKTAY CUMHURBAŞKANI



30/6/2019 TARİHLİ VE 1267 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az %25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İMAR BARIŞI NEDİR: Bakanlar Kurulu’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR: İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.