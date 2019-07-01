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TSK Pençe'yi atıyor! Avaşin-Basyan'da sıcak gelişme

TSK Pençe'yi atıyor! Avaşin-Basyan'da sıcak gelişme

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

2 terörist daha

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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