Dilipak'tan korkutan uyarı: Eylül-ekim gibi yeniden harekete geçebilirler

23 Haziran sonuçlarını değerlendirerek yepyeni ve bambaşka bir döneme girildiğini belirten Abdurrahman Dilipak, "Olayları yöneten lobiler düğmeye basınca hep bir şeyler oldu bu memlekette. Birileri bir türlü akıllanmadı. Hep “yangına körükle gitmek için” hazır beklediler." diye yazdı.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak 23 Haziran'da yaşanan hareketlilik için "Bir yerel seçimden çok daha fazla bir anlam yüklendi. Adeta siyasi partilerin ve liderlerinin geleceği oylanıyormuşçasına canhıraş bir kampanyaya dönüştü." dedi.

"Gezi'de yaşanmıştı"

Yaşanan sürecin dünya kamuoyunda da takip edildiğini belirten Dilipak "Böyle bir şey daha önce “Gezi”de yaşanmıştı" yorumunda bulundu.

"Bu 'zafer' CHP için hayır getirmeyecek"

"Bu seçimi nasıl okumak gerek!" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçim bitti ama önümüzde kolay günler yok." diyen Dilipak "Siyasi arenada taşlar yerinde oynayacak. Bu “zafer” CHP için hayır getirmeyecek. AK Parti de bu sonucu kolay hazmedemeyecek." ifadelerini kullandı.

Eylül - Ekim'i işaret etti

Dilipak Eylül - Ekim aylarına işaret ederek "Göreceksiniz birileri yine rahat durmayacak. Bütün siyasi partilerde sorunlar, bölünmeler yaşanacak gibi gözüküyor... toplumsal olaylar için yeniden harekete geçebilirler." iddiasında bulundu.

"Ya tek parti olacaklar ya da darbe olacak ki"

Büyükşehirleri alan CHP için "Artık Ankara ve İstanbul’da belediye yönetimi kendilerinde. İşten çıkarılanlar olacak, kendileri de artık muhalif seslerin hedefinde olacaklar" tespitinde bulunan Dilipak "CHP’nin en iyi bildiği şey kriz çıkarmak. Rahat durmazlar. Duramazlar. Öz güvenleri yok. CHP içinde birilerinin öfkeleri akıllarından büyük. Onun için darbelerden medet umuyorlar. Çünki başka türlü iktidar olamıyorlar. İlk kez böyle bir başarı elde ettiler, ama o da tamamen konjonktürel. Ya tek parti olacaklar ya da darbe olacak ki, CHP’liler bakan olabilsinler." ifadelerini kullandı.

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