HABER /  YEREL

Kızından para istemek için eve giden adam eski eşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı
Kızından para istemek için eve giden adam eski eşini öldürdü

MERSİN'de boşandığı eşinin evine kızından para istemek için giden şahıs eski eşini öldürdü.

Mersin'de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C. ile 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, olay günü kızından para istemek için eve gittiğini, o sırada eski eşiyle tartıştığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında hayatını kaybetti.

Silahı bulundu
Olayın ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede şahsın yerini tespit eden ekipler, merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde birlikte olduğu 3 arkadaşıyla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, şahıslarla birlikte cinayette kullanılan silahı da buldu. 



"Sinirlerine hakim olamayıp öldürdüm"
Katil zanlısı kocanın, emniyetteki ifadesinde, "Kızımla konuşmak istedim. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.



Cinayet işlediğini söyledi
Cuma gününden bu yana emniyetteki işlemleri süren şahıslar, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın ifadesinde olay günü kızından para istemek için eve gittiğini, o sırada eski eşiyle tartıştığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. 


GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
2019 Kurban fiyatları Diyanet açıkladı yurt içinde ve yurt dışında kaç lira olacak
2019 Kurban fiyatları Diyanet açıkladı yurt içinde ve yurt dışında kaç lira olacak
İşte Mehmet Topal'ın yeni durağı
İşte Mehmet Topal'ın yeni durağı
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili son iddia Nagehan Alçı işin aslını açıkladı
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili son iddia Nagehan Alçı işin aslını açıkladı
Diyaliz sırasında evlendiler! Sırada çocuk var
Diyaliz sırasında evlendiler! Sırada çocuk var
FETÖ'den aranan 'ev abisi' teslim oldu
FETÖ'den aranan 'ev abisi' teslim oldu
Elektroşok cihazıyla görevlilere saldıran şahıs kamerada
Elektroşok cihazıyla görevlilere saldıran şahıs kamerada
ÖNCEKİ HABERLER
DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar
DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar
TÜBİTAK'tan yeni personel alımı! İşte son tarihi ve başvuru ekranı
TÜBİTAK'tan yeni personel alımı! İşte son tarihi ve başvuru ekranı
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Zeyrek'ten bomba yeni parti kulisi: Babacan ve arkadaşları üyelik için iki şart koşuyor
Zeyrek'ten bomba yeni parti kulisi: Babacan ve arkadaşları üyelik için iki şart koşuyor
İnter, Diego Godin'i kadrosuna kattı
İnter, Diego Godin'i kadrosuna kattı
İmar barışı ödemesi uzatıldı İmar barışı son gün ne zaman?
İmar barışı ödemesi uzatıldı İmar barışı son gün ne zaman?
İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
2022 maaşlarına Temmuz ayında zam var mı bu ay kaç para oldu?
2022 maaşlarına Temmuz ayında zam var mı bu ay kaç para oldu?
Yorumlar 1 yorum