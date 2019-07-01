HABER /  SPOR

İnter, Diego Godin'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı
İnter, Diego Godin'i kadrosuna kattı

İtalyan ekibi, Atletico Madrid'de sözleşmesi sona eren Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin'i transfer ettiğini duyurdu

İtalya'nın İnter Kulübü, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin'i kadrosuna kattı. İnter, Godin'in transferini resmi twitter hesabından, "Şehirde yeni bir şerif var. Hoşgeldin Diego." ifadeleriyle duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İspanya'nın Atletico Madrid takımında 9 sezon (2010-2019) forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı, toplam 6,75 milyon avro kazanacağı kaydedildi.

Atletico Madrid'e haziran başında veda eden Godin'in İnter'e transferi için, Uruguay'ın Amerika Kupası maçlarını tamamlaması beklendi. Uruguay'ın Amerika Kupası çeyrek finalinde Peru'ya penaltılarda elenmesinin ardından İtalyan ekibi, turnuvayı herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlayan Godin'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
Emre Belözoğlu 4 yıl sonra yuvaya dönüyor
Emre Belözoğlu 4 yıl sonra yuvaya dönüyor
Erdoğan vatandaşın sesini duydu! Makam araçlarında çakar dönemi bitiyor
Erdoğan vatandaşın sesini duydu! Makam araçlarında çakar dönemi bitiyor
Uzmanlar uyardı! İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız
Uzmanlar uyardı! İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız
Garry Rodrigues transferinde yeni gelişme
Garry Rodrigues transferinde yeni gelişme
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu
Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti
Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yorumlar