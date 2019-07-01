Garry Rodrigues transferinde yeni gelişme

Al İttihad'da forma giyen Garry Rodrigues'in 5 milyon Euro'luk maaşını ödemekte sıkıntı yaşayan kulübü, Fenerbahçe'nin kiralama teklifini kabul etti.

Max Kruse transferiyle bombayı patlatan Fenerbahçe, diğer sürprizini yapmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan, Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinin hocası Jose Luis Sierra tarafından gönderilebilecekler listesine alındı.

Kiralama teklifi kabul edildi

Rodrigues'in 5 milyon Euro'luk maaşını ödemekte sıkıntı yaşayan Al İttihad Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kiralama teklifini kabul etti.

Bu hafta içinde açıklanacak

Sarı-lacivertli yöneticiler, Rodrigues'in menajerine de tekliflerini ilettiler. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin bu hafta açıklanacağı öğrenildi.