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Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli

Demirören Haber Ajansı
Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün gece yarısı Taşkent bölgesine düşen ve henüz ne olduğu kesinleştirilemeyen cisimle ilgili incelemelerde bulunarak, tüm ülkeye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Tatar, cismin yerleşim yerinin üzerine düşmemesinin ve kimsenin zarar görmemesinin büyük bir teselli olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu kaydederek, "En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"Füze olduğu yönünde"

Tatar, Taşkent bölgesine düşen cisim hakkında, "Bunun bir füze olduğu yönünde. Kaza da olabilir, Bekleyip göreceğiz. Kesin bilgi alınınca paylaşacağız. Bir yerleşim yerine düşmemesi ve kimsenin zarar görmemesi büyük tesellimiz. Bu bölgedeki gerginliğin neticesi. Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle kazalar olabilir. Benim değerlendirmem kaza ya da rastlantı noktasında" dedi.

Tatar, "Suriye-İsrail arasındaki saldırıdan kaynaklandığı ifade ediliyor. Askeri makamlardan teyit ettikten sonra paylaşabiliriz" dedi.

Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, "İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız" dedi.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'la bölgede incelemelerde bulunduktan sonra tüm ülkeye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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