Altın ticaret gelişmeleriyle 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı

Altın ABD ile Çin'in ticaret savaşında ateşkes yapmasının ardından üçüncü çeyreğe 1,400 doların altına gerileyerek başladı.

Hem dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret konusunda uzun süredir devam eden gerginlik hem de geniş para politikası beklentileri son aylarda güvenli varlıkları destekliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Xi Jinping hafta sonu Osaka'da gerçekleştirilen G – 20 zirvesinde bir araya gelerek ticaret görüşmelerini sürdürme kararı aldı.

Geçici olabilecek ateşkesin ardından yatırımcıların dikkati ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine döndü. İstihdam verisi Fed'in para politikasında bir sonraki adımına ilişkin ipucu verebilir.

Geçen hafta 6 yılın zirvesini görmüştü

Eğerli metal ticaret savaşının tırmanmasıyla birlikte geçen hafta altı yılın zirvesini görmüştü. Fed de dahil olmak üzere önemli merkez bankalarının daha güvercin bir duruş benimsemesi ve ABD - İran gerginliği de altının yükselişinde etkili oldu. ABD'nin yakında faiz indirebileceği spekülasyonuyla birlikte yatırımcılar, altın destekli exchange traded fonlarında (ETF) güçlü alım yaptı. Altın ETF'leri Haziran'da yüzde 5 ile 2016'dan beri en güçlü yükselişini kaydetti.

İran gerginliği de altının yükselişinde etkili oldu

ANZ Banking Group Ltd. emtia stratejisti Daniel Hynes, “Bu sabah kesinlikle bir miktar zayıflık görüyoruz. Ancak ABD'deki faiz görünümünün özellikle gerçek etken olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle altında çok pozitifiz. ABD Doları'ndaki düşüş ve olası faiz indirimlerinin kısa vadede yatırım talebini desteklemeyi kesinlikle sürdüreceğini düşünüyoruz.” dedi.

Spot piyasada işlem gören altın yüzde 1.8 düşüşle ons başına 1,384.06 dolara geriledi ve bir yılın en sert gün içi kaybını gördü. Değerli metal TSİ 09:13'te yüzde 1.59 ekside 1,387.09 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları 25 Haziran'da 1,439.21 dolar ile 2013'ten beri en yüksek seviyesini görmüştü. Altın geçen ay yüzde 8 yükseldi