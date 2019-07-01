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Sezai Temelli'den çok konuşulacak İstanbul seçimi açıklaması!

Sezai Temelli'den çok konuşulacak İstanbul seçimi açıklaması!

Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Seçim sonuçlarını biz belirledik. Hem 31 Mart’ın tablosunu hem de 23 Haziran İstanbul seçimlerini HDP’nin almış olduğu karar belirledi” ifadelerini kullandı.

Temelli 'HDP’nin Abdullah Öcalan’ın mektubunu doğru yorumladığı seçim sonuçlarıyla da ortaya çıkmıştır’ ifadesini kullandı.

"Geri adım attıracağız" yanıtı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştiriler karşısında geri adım atar mı?" sorusuna "Geri adım atmayacaklar, geri adım attıracağız" yanıtını veren Temelli, "Asıl olan geri adım attırmaktır. Bunu başarabiliriz. Türkiye siyasetinde bu güç var" diye konuştu.

Yeni bir anayasa ve sağlıklı işleyecek parlamenter sistem ihtiyacı

Abdullah Öcalan’ın tabiriyle ‘darbe mekaniğinin şu anda da işlediğini’ vurgulayan Sezai Temelli, var olan sistemin Türkiye’yi kanserleştirdiğini, "eşit yurttaşlık temelinde yeni bir anayasa ve sağlıklı işleyecek bir parlamenter sisteme" ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

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