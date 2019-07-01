Çin’in sır gibi sakladığı füzesi ilk defa görüntülendi

Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. O projelerden birisi de Dongfeng-17 (DF-17). Daha önce de planlama aşamasında olduğu iddia edilen ancak Çin'in reddettiği Dongfeng-17 (DF-17) ile ilgili bir 'tanıtım' videosu yayınlandı.