Çin’in sır gibi sakladığı füzesi ilk defa görüntülendi
Çin tarafından yayınlanan propaganda videosunda ülkenin bir süredir gizli tuttuğu proje ilk defa görüntülendi.
Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. O projelerden birisi de Dongfeng-17 (DF-17). Daha önce de planlama aşamasında olduğu iddia edilen ancak Çin'in reddettiği Dongfeng-17 (DF-17) ile ilgili bir 'tanıtım' videosu yayınlandı.
Ülkenin sosyal medya hesabında yer alan video Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından paylaşıldı.
Böylelikle uzun bir süredir mesai harcadığı DF-17 balistik füzesi yayınlanan tanıtım ve propaganda videosu ile ilk kez görüntülendi. Dongfeng-17 'doğudan esen rüzgar' anlamına geliyor.
Nükleer başlığı da bulunuyor: Çin medyasında yer alan haberlere göre, 'Dongfeng-17' 7 bin 680 mil yani 12 bin 600 KM hıza ulaşabiliyor ve nükleer başlığı da bulunuyor.