HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nicola Melli NBA yolcusu

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nicola Melli NBA yolcusu

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi Final Four'unda yarı finalde elenen ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli takımdan ayrılıyor.

Anlaşma 2 yıllık
ESPN'in haberine göre Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu, NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardı. Haberde taraflar arasındaki anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtildi.

Bu sezon 36 maçta ortalama 26 dakika süre alan Melli, 8.9 sayı, 5.0 ribaund ve 1.7 asist ortalama tutturdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu
Foto Galeri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
DSP'de istifa krizi patladı! Art arda duyurdular
DSP'de istifa krizi patladı! Art arda duyurdular
Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın
Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın
Mansur Yavaş'tan yetki tepkisi! Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim
Mansur Yavaş'tan yetki tepkisi! Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim
Fenerbahçe'nin kovduğu Cocu'ya sürpriz talip
Fenerbahçe'nin kovduğu Cocu'ya sürpriz talip
Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı
Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı
Erdoğan Macron'un yüzüne söyledi sen konuşamazsın
Erdoğan Macron'un yüzüne söyledi sen konuşamazsın
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya'ya sert uyarı sonuçları ağır olacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya'ya sert uyarı sonuçları ağır olacaktır
KKTC'de düşen cisim sonrası şiddetli patlama
KKTC'de düşen cisim sonrası şiddetli patlama
1 yıllık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
1 yıllık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş adamlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş adamlarıyla buluştu
Elektrikleri ne zaman gelecek 30 Haziran BEDAŞ elektrik kesinti listesi
Elektrikleri ne zaman gelecek 30 Haziran BEDAŞ elektrik kesinti listesi
Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Yorumlar