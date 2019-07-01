Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nicola Melli NBA yolcusu
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardı.
Geçen sezon THY Avrupa Ligi Final Four'unda yarı finalde elenen ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli takımdan ayrılıyor.
Anlaşma 2 yıllık
ESPN'in haberine göre Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu, NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardı. Haberde taraflar arasındaki anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtildi.
Bu sezon 36 maçta ortalama 26 dakika süre alan Melli, 8.9 sayı, 5.0 ribaund ve 1.7 asist ortalama tutturdu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu