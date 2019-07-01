Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin almak istediği 29 yaşındaki sol kanadın transferinde öne geçti.
Skrtel'den yanıt alamayan Fenerbahçe, Arsenal'in Alman stoperine yöneldi. Arsenal'in satılık listesine koyduğu Skhodran Mustafi'nin tapusu el yaktı, kiralama formülü devreye girdi. Sıkı pazarlık olacak.
Fenerbahçe, Huddersfield’ın 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Zanka için düğmeye bastı. İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Zanka için 3.5 milyon Euro’luk teklif yapıldı.
Onyekuru yuvada kalıyor. Galatasaray, Nijerya Milli Takı'nda fazla şans bulamadığı için Premier Lig'de oynaması zora giren oyuncu ile anlaştı. Aslan, 1 milyon Euro kıralama bedeli ile Everton'ın kapısın4ı çalı, cevap beklemeye başladı.
İstanbul'da Lazio ile Dorukhan pazarlığı... İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare, Beşiktaş'ın genç futbolcusunun transferi için İstanbul'a geldi. İlk etapta 5 milyon Euro öneren Lazio, olumsuz yanıt alınca 8 milyon Euro'ya çıktı.