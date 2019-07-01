Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

Onyekuru yuvada kalıyor. Galatasaray, Nijerya Milli Takı'nda fazla şans bulamadığı için Premier Lig'de oynaması zora giren oyuncu ile anlaştı. Aslan, 1 milyon Euro kıralama bedeli ile Everton'ın kapısın4ı çalı, cevap beklemeye başladı.