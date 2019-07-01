HABER /  DÜNYA

KKTC'de düşen cisim sonrası şiddetli patlama

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Havada patlayarak dağılan aracın ilk önce füze olduğu düşünüldü, ancak yapılan ilk incelemede düşen parçaların bir IHA’ya ait olduğu tahmini yapıldı.

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Polis, parçanın patlamamış bomba olabileceği düşüncesiyle bölgedeki bazı evleri boşalttı. Olayla ilgili olarak Türkiye’den uzman bir ekibin de geleceği belirtildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.

Akıncı olay yerinde incelemeler yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da olay yerinde incelemeler yaptı. Yetkililerden bilgi alan Akıncı patlama ile ilgili, “Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Göz şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bir gazetecinin, “Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu" yönündeki sorusuna da Akıncı “Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya’nın da Amerika’nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim” cevabını verdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş adamlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş adamlarıyla buluştu
Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası
Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası
Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik saat kaçta gelecek?
Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik saat kaçta gelecek?
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
1 yıllık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
1 yıllık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
Yorumlar