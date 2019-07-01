KKTC'de düşen cisim sonrası şiddetli patlama

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Havada patlayarak dağılan aracın ilk önce füze olduğu düşünüldü, ancak yapılan ilk incelemede düşen parçaların bir IHA’ya ait olduğu tahmini yapıldı.

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Polis, parçanın patlamamış bomba olabileceği düşüncesiyle bölgedeki bazı evleri boşalttı. Olayla ilgili olarak Türkiye’den uzman bir ekibin de geleceği belirtildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.

Akıncı olay yerinde incelemeler yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da olay yerinde incelemeler yaptı. Yetkililerden bilgi alan Akıncı patlama ile ilgili, “Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Göz şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bir gazetecinin, “Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu" yönündeki sorusuna da Akıncı “Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya’nın da Amerika’nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim” cevabını verdi.