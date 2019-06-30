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Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Anadolu Ajansı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hefter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Libya'da Halife Hefter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hefter unsurlarının 'meşru hedef' haline geleceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hefter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları istendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da Hefter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hefter unsurları meşru hedef haline gelecektir."

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