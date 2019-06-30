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Galatasaray'da yeni imzalar an meselesi

Galatasaray'da yeni imzalar an meselesi

Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentin Ozornwafor transferlerini resmen açıklayan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

Üç isimi birden kadrosuna katan sarı kırmızılıların Yusuf Erdoğan ve Jimmy Durmaz ile de büyük oranda anlaştığı ve yeni hafta ile birlikte bu transferleri de noktalayacağı öğrenildi. 

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta oldukça önemli bir rol üstlenen Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması ise sarı kırmızılıların gündemindeki bir diğer konu. Nijeryalı oyuncunun gelişiminden oldukça memnun olan Everton'ın da bu transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Öte yandan, listenin ilk sırasında yer alan Ever Banega konusunda Galatasaray'ın ısrarı sürerken Arjantinli oyuncu için Sevilla'ya resmi teklif yapılacağı iddia edildi. Teknik Direktör Fatih Terim, Banega'nın hem ligde hem de Avrupa'da takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

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