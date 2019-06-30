Denizli'de bir kişi yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Demirören Haber Ajansı
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DENİZLİ-Muğla Karayolu'nun 34. kilometresinde meydana gelen olayda; Engin Yeniçeri'nin (57) kullandığı 34 BMC 194 plakalı otomobil, Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak'a çarptı.
Budak, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Budak, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan Budak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü E. Y. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.