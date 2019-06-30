Beşiktaş stoperini Almanya'da buldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Abdullah Avcı ve yönetim yoğun bir çalışma temposu içinde... Transferde savunma mevkisi için, geçen sezon Nürnberg forması giyen Georg Margreitter ismi ağır basıyor. Avusturyalı oyuncu ile temas halindeki Beşiktaşlı yetkililer, transferi sonlandırmaya çalışıyor.

22 yaşındaki Utku Yuvakuran'a da talipler var. 1. Lig ekiplerinin genç file bekçisini kiralamak istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren ve kamp kadrosuna çağrılmayan Sedat Şahintürk ise Denizlispor yolunda...

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibi ise mesaiye takımdan 1 hafta önce başlıyor. Takımın yeni sisteme yabancılık çekmesini istemeyen Avcı, tatilden dönecek oyunculara da bireysel çalışma programı verdi.

Siyah beyazlılarda gençleşme operasyonu da gündemde... Bundan böyle Nevzat Demir Tesislerinde A takım ve altyapı bir arada olacak. Altyapının başına getirilen Yasin Sülün, A takıma kazandırılabilecek oyuncular hakkında Avcı'ya geniş bir rapor verdi. Avcı'nın 19 yaş altı milli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Erdem Seçkin ve geçen yıl Süper Lig'de şans bulan sol bek Rıdvan Yılmaz'ı beğendiği belirtiliyor.

Abdullah Avcı, geride kalan sezonu hayal kırıklığıyla noktalayan Oğuzhan Özyakup'a da güveniyor. Başarılı teknik adam, Oğuzhan'ın yeniden doğacağına inanıyor.

Geniş bir kadro ile Riva'da çalışmalara başlayacak Avcı, Salzburg'da yapılacak ikinci hazırlık kampına kadar bazı oyuncuları eleyecek.