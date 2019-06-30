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Tarihi hamamın yanında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı
Tarihi hamamın yanında çıkan yangın korkuttu

Bursa’da tarihi Kara Mustafa Hamamı’nın altındaki otlukta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kara Mustafa Hamamı'nın yanındaki otlukla henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye 3 araçla yangına müdahale etti. Tarihi Kara Mustafa Hamamı'na sıçramadan söndürülen yangının ardından çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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