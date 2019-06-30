DSP'li Muammer Aydın istifa ettiğini bu sözlerle açıkladı!

31 Mart seçimlerinde İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, "Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." diyerek istifa etti.
31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu görevlerinden istifa etti.
DSP'deki görevlerinden istifa etti
Muammer Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:
DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla
tüm Başkanlık Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarıma, bu İlkeleri yaşatan ve paylaşan tüm Demokratik Solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum.— Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 30 Haziran 2019
SİYASET İLKE VE DOĞRULTU TUTARLILIĞI GEREKTİRİR
Saygılarımla
Av.Muammer Aydın
DSP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
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