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DSP'li Muammer Aydın istifa ettiğini bu sözlerle açıkladı!

DSP'li Muammer Aydın istifa ettiğini bu sözlerle açıkladı!

31 Mart seçimlerinde İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, "Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." diyerek istifa etti.

31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu görevlerinden istifa etti.

DSP'deki görevlerinden istifa etti

Muammer Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla

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