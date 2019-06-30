Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışını Prenses Akiko ile yaptı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Tofukuji Tapınağı Ara Güler Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşma yaptı. Açılışa Altes Prenses Akiko da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergi açılışındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde: Saygıdeğer Prenses Akiko, hanımefendiler beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. G20 Zirvesi münasebetiyle bir kez daha Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik.
İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız.