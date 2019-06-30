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Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow'dan açıklama geldi ed yakında faiz indirir

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow'dan açıklama geldi ed yakında faiz indirir

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow geçen hafta Fox News'a verdiği mülakatta "Piyasalar Fed'e 'faiz oranlarını düşür, Aralık'taki son faiz artışını geri al' gibi çok net bir mesaj veriyor" dedi.

Kudlow "Bu sadece benim mesajım, Başkan'ın mesajı değil, aynı zamanda piyasaların mesajı. Ben de piyasalarla aynı görüşteyim ve faiz indirimi yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu

Temmuz'a kesin gözüyle bakılıyor

Fed fonlama oranı vadeli kontratlarında Temmuz ayında faiz indirimi % 100 olarak fiyatlanıyor. % 78 ihtimalle 25 baz puan, % 22 ihtimalle 50 baz puan indirim bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ay başındaki konuşmasında "Aşağı yönlü bir sürpriz olursa, bizi büyümenin hız kestiği ve Fed'in büyümeyi desteklemek için kısa vadeli faizleri yeniden sıfıra çekmek durumunda kalabileceği bir senaryoya yakınlaştırır." ifadelerini kullanmıştı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Temmuz ayında indirim ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmişti.

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