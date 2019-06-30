Başvuranlar dikkat! İmar barışı ödemeleri bugün sona erecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için başlatılan imar barışı için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini yatırma süresi bugün bitiyor. Ödemeler bugün 23.59'a kadar yapılabilir.

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen imar barışına başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona erdi. İmar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi ise bugün doluyor.

Bugün de hizmet veriliyor

Bu kapsamda, ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için bugün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye genelinde belirli şubeleri 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

23.59'a kadar yapılabilecek

Ödemeler, bugün saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın internet şubeleri ile mobil uygulamalarından da yapılabilecek.