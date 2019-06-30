Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia!

Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia!

ÇANAKKALE'de eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz olayına ilişkin açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini belirtti.

Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia! - Sayfa 1

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31) yaşamını yitirdi. 

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Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia! - Sayfa 2

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, olay yeri incelemesi yapılmadan kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini öne sürdü.

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Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia! - Sayfa 3

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia! - Sayfa 4

Grubun tekmeleyip yumrukladığı Öksüz yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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