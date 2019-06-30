Korkunç cinayetin ardından Feridun Düzağaç'tan 2 çarpıcı iddia!
ÇANAKKALE'de eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz olayına ilişkin açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini belirtti.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31) yaşamını yitirdi.
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Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, olay yeri incelemesi yapılmadan kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini öne sürdü.
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Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Grubun tekmeleyip yumrukladığı Öksüz yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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