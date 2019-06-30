Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: Erdoğan ile uzlaşacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzlaşarak güzel işler yapabileceğini söyledi.

İmamoğlu, ilk görev gününde yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mülteciler konusunda çalışma yapılacağını belirten İmamoğlu, tasarruf için alınacak önlemleri de anlattı. İmamoğlu konuyla ilgili olarak, "Sorgusuz sualsiz harcamaların önlendiği, lüksten şatafattan uzak, tasarrufla insanına hizmet üreten bir anlayışı hakim kılacağız. İsrafın ispatlarını kamuoyuyla paylaşmayı vazife edineceğiz. Böyle bir dönemi yaşatmak Türkiye adına da büyük bir kazanım olacaktır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu basın toplantısında, İstanbul'da öncelikle trafik, doğal afetler, kent yoksulluğu ve mültecileri öncelikli tutacağını söyledi.

Mülteciler konusu

İstanbul'daki Suriyeli mülteciler konusunda aktif çalışmalar yapacaklarını belirten İmamoğlu, bu konu ile ilgili ulusal politika oluşturulması gerektiğini ifade etti. İBB Başkanı, seçim kampanyasında değindiği gibi mültecilerin ülkelerine geri dönmesi konusunda işbirliği yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ile uzlaşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzlaşarak güzel işler yapabileceğini söyleyen İmamoğlu, İBB bünyesindeki borçların yapılandırılacağını ve kaynak arayışına girebileceklerini belirtip belediyenin liyakat esas alınarak yönetileceğini ifade etti.

"Yargıya da müdahale ettiğini görüyoruz"

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'daki vali krizinin ardından kendisi hakkındaki "Yargının vereceği karar önünü kesebilir" açıklaması hatırlatıldı. İmamoğlu o sözlerle ilgili ise şöyle konuştu:

Yargının ihtimallerini Cumhurbaşkanı ortaya koymaz ama ne yazık ki Türkiye'de siyasetin yargıya da müdahale ettiğini görüyoruz. Dilerim böyle şeyler olmaz ama yolumuzun sakin bir yol olmadığını biliyoruz. Engeller olacak, hepsini aşmaya konsantreyiz, sıkıntımız olacağını düşünmüyorum.