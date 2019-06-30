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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Japonya'da Türk toplumuyla buluşma programında son dakika açıklamalar...

G-20 zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto’daki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçti.

Erdoğan, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" ifadelerini kullandı.

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına katılan Erdoğan, "Türkçenin yanında Japonca'yı da çok ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır. Çocuklarınızın ülkemizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Nagoya'daki çocukların dilimizi öğrenmesi için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"PKK, DHKP-C neyse FETÖ de odur"

-Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız katma değer yaratarak bizi gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarla işbirliği halindeyiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı dernek ve şahıslar hala faaliyet göstermeye devam ediyor. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadele için sizlerden destek bekliyoruz. PKK, DHKP-C neyse FETÖ de odur. Bunların birbirinden farkı yoktur. Unutmayın birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz tabloyu aman ha dağıtmayın. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zoruluk yoktur.

Nagoya'ya başkonsolosluk

-Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamların da böyle bir talebe hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Biz de her türlü adımı atarak başkonsolosluğumuzu açarız.

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