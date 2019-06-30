Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik saat kaçta gelecek?

İSTANBUL Esenyurt başta olmak üzere bugün yani 30 Haziran pazar günü bazı semtlerde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'un hangi semtlerinde elektrik kesilecek ve BEDAŞ açıklamasına göre elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre elektrik kesintisi saatleri

Elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul elektrik kesintisi ne zaman biticek ve elektrikler ne zaman gelecek soruları merak konusu oldu. Bugün yani 30 Haziran pazar günü İstanbul'un bazı semtlerinde uzun saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Başta Arnavutköy, Maltepe, Çatalca, Zeytinburnu ve Esenyurt olmak üzere birçok ilçede elektrikler kesilecek.

'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusu, semtlerinde elektirik kesintisi yaşanan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Pek çok vatandaşın ikamet ettiği semtlerde bugün de planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İşte, o kesintilere ilişkin detaylar...

- ÖMERLİ Mh., TUNABOYU Sk., GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI Cd., EFEKAN Cd., AREFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24963-20050,27674,27386,20734,20834)

- HADIMKÖY Mh., ALİ RIZA BEY Cd., CELAL BAYAR Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24964-22397,20118,27318,27290,27860)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24971-8806)

- MALTEPE Mh., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24974-8835)

- ANADOLU Mh., BAYSAL Sk., DEMİRKAYA Sk., ŞEYDANUR Sk., YILMAZTÜRK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24933-29923-28262)

- ORHAN GAZİ Mh., 1665. Sk., 1656. Sk., KOZA Mh., 1673. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24941-20154 22249 20563)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24965-22262,22694,20513,22813,27134,27444,22720)

- HADIMKÖY Mh., HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24966-20575,22144,20453,20807,20811,20595,20789,20994,21629,27922,21553,22864,22147)

- YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24986-23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24962-8776)