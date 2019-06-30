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Fiyatı 50 kuruşa kadar düştü

Fiyatı 50 kuruşa kadar düştü

Çukurova’da, yaklaşık 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan domatesin hasadı devam ediyor. Kentte yoğun emekle yetiştirilen ve verimiyle yüz güldüren domatesten yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen yıl tarlada 2-3 liradan satılan domatesin bu yıl 50 kuruştan alıcı bulması üreticiyi üzerken vatandaşı sevindiriyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, “Adana’da geçen yıl domates ekim alanı 24 bin dönümdü. Geçen yıl domates para edince bu yıl yüzde 50 artışla 36 bin dekar alanda ekim var” dedi.

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