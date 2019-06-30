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Elektrik zammı sonrası BOTAŞ'ın doğal gaz tarifeleri de netleşti!

Elektrik zammı sonrası BOTAŞ'ın doğal gaz tarifeleri de netleşti!

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyatlarının ardından doğal gaz tarifeleri de belli oldu.

Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğal gaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu.

Doğal gaz fiyatları değişmedi

BOTAŞ, beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

Santrallerde arttı

BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğal gaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.

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