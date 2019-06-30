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Husiler yine Suudilere ait havalimanına saldırdı

Husiler yine Suudilere ait havalimanına saldırdı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Havaalanı'nın İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire kanalına göre, Husilere ait "Kasıf 2" isimli insansız hava aracıyla (İHA) Cizan Havaalanı'na gerçekleştirilen saldırıda askeri uçakların bulunduğu bir garaj ile başka askeri hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, düzenlenen saldırı sonucu havaalanındaki hava trafiğinin durduğu belirtildi.

Husilere ait bir İHA düşürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki, Cizan kentini hedef alan Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Maliki, Husilerin sivil tesisleri ve sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştirmek için İHA göndermeye devam ettiğini kaydetti. Koalisyon güçlerinin düşürdüğü İHA'nın havaalanını hedef alıp almadığı konusunda bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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