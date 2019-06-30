Tutulma özel hayat alanında Oğlak Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. 1 - 7 Temmuz 2019 haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük hayatınızın düzeni bu pazartesi önem kazanıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar.

Günlük hayatınızın düzeni bu pazartesi önem kazanıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Önemli birtakım projeler ve iş görüşmeleri için desteklenmeyeceksiniz. Salı günü bir Tutulma yaşanacak. Siz bu Tutulma’yı özel hayatınızda yaşayacaksınız sevgili Oğlak’lar.

İkili ilişkiler ve özel hayatınızda alınacak önemli kararlar hızlanabilir. Sevdiğiniz insanın hayatındaki önemli gelişmelerin sizin hayatınıza da etki ettiğinin görebilirsiniz.

Ortaklı bir iş ya da projelerin başlaması söz konusu olabilir. Taşınmayla ilgili ani ve beklenmedik olaylar gündeme gelebilir. Mars, Aslan Burcu’na geçiyor. Maddi konuları dikkatlice gözden geçirmeniz gereken bir dönem. Tehlikeli yerlerden ve durumlardan uzak durmalısınız.

Değişik olaylar ilginizi daha fazla çekecek. Enerjinizi doğru kullanmakta zorlanacaksınız. Özel hayatınızda çok mutlu olacağınız bir dönem başlıyor. İlişkilere daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini farkedeceksiniz. Hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar varsa birçok insanın size yardım ettiğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.