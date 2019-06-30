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Terazi Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 hafta iyimser başlıyor

Terazi Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 hafta iyimser başlıyor

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 1-7 temmuz 2019 haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Sizin için çok önemli haftalardan bir tanesi. Salı günü Yengeç Burcu’nda bir Tutulma gerçekleşecek.

Haftaya umutlu ve iyimser etkilerle başlıyorsunuz sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Sizin için çok önemli haftalardan bir tanesi. Salı günü Yengeç Burcu’nda bir Tutulma gerçekleşecek.

Bu Tutulma sizin kariyer ve iş alanlarınızda oluşacak. Aile bağlantıları ve eşinizin ailesi ile ilgili konular hızlanabilir. Toplum önünde kendinizi ve yaptıklarınızı kabul ettireceğiniz bir dönem olacak.

Bunun için sıkı çalışmaya hazır olun. Mars, Aslan Burcu’na geçecek. Sosyal çevre bağlantılarınız hızlanıyor. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçireceksiniz. Organizasyon ve aktivitelerde ön planda olmak ve diğer insanları yönetmek isteyebilirsiniz.

Bu dönem içerisinde insanları yönlendirmemeye özen gösterin. Çarşamba günü Venüs de Yengeç Burcu’na geçecek. Kuracağınız doğru ve güzel bağlantılarla patronlarınızın dikkatini çekebileceğiniz bir dönem. Bu süreç içerisinde bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Perşembe günü ev ve aile alanlarında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.

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