Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin çirkin iftiralarına bomba cevap

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği ve 44 kilo 130 gram patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili hayrete düşüren bir olay yaşandı. HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı ve emniyet güçlerini karalama amacı güden mizansen videosuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçek görüntüleri içeren bir paylaşımla cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vekil... 44 kilo patlayıcı... Polise ürkütücü iftira... Kuran’ı Kerim’i istismar. Yaptıkları mizansen ve gerçekler videoda" ifadeleriyle bir video paylaştı.

44 kilo 130 gram patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine Bakan Soylu meselenin gerçekte ne olduğunu gösteren bir video paylaştı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "16 yaşındaki Zilanı ve tüm aileyi dama çıkarıp kafalarına silah dayıyor, Zilan’ın çığlıklarını Yaylak,Bozova ve Halfeti’den biliyoruz! Akp’li Bldyenin kepçesiyle avluyu yıkıp, meyve ağaçlarını sökerek evi darmadağın ediyorlar. KURAN-I KERİM’e bile saygıları yok evi basan polisin!" diye yazmıştı.

Olayın aslının hiç de anlatıldığı gibi olmadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı paylaşımla gözler önüne serildi