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Mesut neden Türkiye'ye gitmiyor?

Mesut neden Türkiye'ye gitmiyor?

İngiliz basını, Arsenal forması giyen Mesut Özil'in Türk takımlarına transferinin zor olduğunu yazdı. Haberde, "Türk takımları Mesut Özil'i transfer etmek istiyor ama paraları yok." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de Arsenal froması giyen Mesut Özil'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'de takımın en çok para kazanan futbolcusu olan ve teknik direktör Unai Emery'nin kadroda düşünmediği Mesut Özil'in geleceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Amine Gülşe ile dünya evine giren yıldız futbolcunun Türk takımları tarafından istendiği öne sürüldü.

Arsenal'de kalma ihtimali yüksek

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Mesut Özil'in yüksek maaşı nedeniyle futbolcuyu göndermek istiyor. Haftalık 350 bin pound maaşla takımın en çok kazanan futbolcusu olan Mesut Özil için yaz döneminde cazip teklif gelmediği belirtildi. Oyuncunun bonservis bedelini ödeyecek takım olmadığı ve Mesut Özil'in Arsenal'de kalma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.Haberde, "Türk takımları Mesut Özil'i transfer etmek istiyor ama paraları yok" yorumu da yapıldı.

(Futbol Arena)

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