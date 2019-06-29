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Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Fadime Ay (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde çalıştığı sırada Fadime Ay, arı sokmasıyla rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ay, ardından ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fadime Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Fadime Ay'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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