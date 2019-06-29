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İsveç'te ırkçı saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırttılar

İsveç'te ırkçı saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırttılar

İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesinde bulunan mescit odasına yapılan ırkçı saldırıda Kuran-ı Kerim yırtıldı.

Saldırıya tepki gösteren Göteborg Camii Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklaması ile olayı kınadı.

Saldırganların mescitte bulunan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kuran-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döktükleri de belirtildi.

Bu durumun Müslümanları çok incittiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.


Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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