Fenerbahçe'de gündem Rumen golcü George Puscas

Fenerbahçe, İtalya Serie B ekiplerinden Palermo forması giyen 23 yaşındaki Rumen golcü George Puscas ile ilgileniyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Palermo'nun 23 yaşındaki Rumen golcüsü George Puscas'ı transfer listesine aldı.

İtalya'dan çok sayıda talibi olan genç futbolcuyla bu sezon Premier Lig'e yükselen Aston Villa ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi.