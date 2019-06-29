Heybeliada'da korkutan yangın! İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Heybeliada’da ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.''