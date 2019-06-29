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Aaron Wan-Bissaka Manchester United'da

Aaron Wan-Bissaka Manchester United'da

İngiliz ekibi Manchester United, Crystal Palace'da forma giyen sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ bek pozisyonunda oynayan Aaron Wan-Bissaka'yu transfer etti. İngiliz ekibinin Crystal Palace'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 
Genç futbolcu, Crystal Palace ile geride kalan sezonda 39 resmi müsabakada forma giydi ve 4 asist yaptı. 

Teknik Direktör Ole Gunner Solskjaer, transfer ile ilgili olarak genç ve öğrenmeye istekli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu söyledi. 

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