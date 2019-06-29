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Metin Feyzioğlu 'yalan' dedi canlı yayında gerçeği açıkladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, S-400 kriziyle ilgili değerlendirmesinde “Yunanistan Girit de depoda çürüyor denilen S-300’lerini daha en son tatbikatta kullandı. Demek ki oluyor. Türkiye'ye gelince niye olmuyor” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme dair sıcak gelişmeleri Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında değerlendirdi. Erdoğan-Trump görüşmesi ve S-400'ler ile ilgili açıklamalarda bulunan Feyzioğlu şunları söyledi:

Kamuoyu S-400 konusunda kenetlendi

"Sayın Trump'ın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşme sonucunda “Türkiye'ye patriotlarda haksızlık yapıldı” memesinin arkasında acaba Türkiye'de giderek bu konuda kenetlenen ve devlet politikası arkasında birleşen kamuoyunun etkisi yok mu?  İçerde sizi dağınık görürlerse, dışarıda sizin lehinize olacak bir çözüme hiç yanaşırlar mı? Daha fazla üzerinize gelirler. İçerdeki ayrılıkları körüklemeye çalışırlar.

Ermenistan'ın elinde Türkiye'yi vurabilecek füzeler var

Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum. Herkesi belki dikkate, belki de biraz katılıma davet etmek için söylüyorum. Türkiye'nin bugün hava sahası Ermenistan füzelerine açık. Ermenistan, küçücük bir ülke ama Ermenistan'ın elinde Türkiye'yi vurabilecek füzeler var.

O devlet kurulduğu zaman, o devletin eline kısa-orta menzilli füze sistemleri de verecekler

Suriye'nin füzelerine açığız. ABD bildiğiniz bal gibi buz gibi PKK'yı, ama YPG adıyla ortaya koyuyor. Kimi kandırıyor Kendinden başka kimseyi kandıramaz. PKK'yı ağır silahlarla Suriye'nin kuzeyinde silahlandırıyor. Yarın öbür gün Füze Savunma sistemlerini vermeyeceğini garanti edebilir misiniz ya da füze saldırı sistemlerini vermeyeceğini garanti edebilir misiniz? Edemezsiniz. Savaş uçağı bile vermeye kalkabilir. Her şey olabilir, yani orada bir devlet kurmak istiyorlar. O devlet kurulduğu zaman, o devletin eline kısa-orta menzilli füze sistemleri de verecekler. Daha da artıracağız diyorlar. Yunanistan Türkiye'yi içlerine kadar vurma gücüne sahip. “Rum kesimine ağır silahlar yeni füzeler göndereceğiz” diye bir açıklama yapıldı." 

Hakan Çelik ise Kıbrıs Rum Kesimi'nin ihtilaflı bölge olmasına değinerek bu bölgeye gerçekleştirilecek silah satışları ile ilgili ”Sayın Feyzioğlu çok önemli bir konuya değindi. Kıbrıs ihtilaflı bir bölge olduğu için sorun çözülmediği için Amerikan hukukuna göre o bölgelere silah satışı yapılamıyor. Fakat bunu kaldırarak Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah satma yönünde bir girişim var ve bayağı bir yol aldığı girişim.” eklemelerini gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın S-300 yalanı

Metin Feyzioğlu Kıbrıs Rum Kesimi’ne satılan silahlarla ilgili ise “Coğrafya kaderdir, coğrafya uluslararası siyasetin belirleyicisidir. Yunanistan'ı gözünüzün önüne koyun Kıbrıs'ı Güney'den koyun Yunanistan elinde füzeler, Rum Kesimi’nin elinde füzeler Türkiye'ye nasıl sıkıştırıyor. Burada da bir kara Propaganda veya bir yalanı da ortaya çıkaralım, parantez içerisinde. Denilmekte ki “Yunanistan S 300 aldı, ama kullanamıyor. NATO sebebiyle kullanamıyor. Girit’te depoya koydu. Yalan, yalan, yalan. Türkiye ortaya koydu ki, Yunanistan Girit de depoda çürüyor denilen S-300’lerini daha en son tatbikatta kullandı. Demek ki oluyor. Türkiye'ye gelince niye olmuyor” açıklamalarıyla uluslararası politikada ortaya koyulan eşitsizliğe dikkat çekti

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