HABER /  YEREL

Mardin'de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 20 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. 

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile kent merkezi başta olmak üzere Derik ve Midyat ilçelerinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında durdurulan araçlarda 72 kilogram nargile tütünü ile 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken gümrük kaçağı ürünlerle ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. 

Emniyetten yapılan açıklamada, merkez uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 1 bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuval içerisinde bulunan 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, Midyat ilçesinde yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan şüpheli 2 araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 18 bin 890, Derik ilçesinde de yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan l araç içerisinde yapılan aramalarda bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini belirtildi. 

Yolcu otobüsünde ele geçirilen gümrük kaçağı nargile tütünü ile ilgili 1 şüphelinin, Midyat ilçesinde ele geçirilen 18 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili 3 şüphelinin, Derik ilçesinde ise ele geçirilen bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili olarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını, şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da durdurulan kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirildi!
Van'da durdurulan kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirildi!
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
AK Parti'li Bostancı'dan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" açıklaması
AK Parti'li Bostancı'dan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" açıklaması
Falcao'dan sürpriz transfer tercihi
Falcao'dan sürpriz transfer tercihi
Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk
ÖNCEKİ HABERLER
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
Hasta yakını doktoru tehdit etmişti şimdi 1 ay yüz yüze gelecekler
Hasta yakını doktoru tehdit etmişti şimdi 1 ay yüz yüze gelecekler
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Müşteriler fark etti! Kısa sürece alevler içinde kaldı
Müşteriler fark etti! Kısa sürece alevler içinde kaldı
Barcelona Ianis Hagi'nin peşinde
Barcelona Ianis Hagi'nin peşinde
Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı 2019
Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı 2019
Evine gidenken saldırıya uğradı! 20 yerinden bıçaklanmış
Evine gidenken saldırıya uğradı! 20 yerinden bıçaklanmış
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Yorumlar