Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu

İZMİR'de, tüm sanıkların beraat ettiği FETÖ kumpası askeri casusluk davasının soruşturmasında adı geçen, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kadınla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan, ailesini geçindirebilmek için sebze halinde hamallık yapmak zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır (34), yıllardır verdiği hukuk mücadelesiyle hayaline yeniden kavuştu.

Manisalı Önder Çayır, 2006 yılında hayatındaki en büyük hayalini gerçekleştirip TSK'ya girdi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak göreve başladı.

Çeşitli illerde görev yapan Önder Çayır'ın ismi, son olarak Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevliyken 2013 yılında FETÖ'nün İzmir merkezli yaptığı kumpas operasyonlarından kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen 'gizli bilgi ve belge bulundurma' davasına dahil edildi.

Çayır, soruşturmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan kadınla gönül ilişkisinin bulunduğu, onunla sık sık sanal ortamda cinsel içerikli konuştuğu, bunların yanı sıra ona hem kendi birliği, hem de farklı birlikler hakkında bilgiler verdiği iddialarıyla suçlandı. Bu iddialar üzerine hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın da soruşturma yürüttüğü Önder Çayır, Şubat 2014 tarihinde ordudan kesin olarak atıldı.

FETÖ'NÜN ASKERİ YARGIDAKİ TEMSİLCİLERİ KARARI ONADI

TSK'dan atılmasından sonra Önder Çayır'ın ismi, suçlandığı askeri casusluk soruşturmasına ise dahil edilmedi. Tüm bunları kanıt olarak sunan, ayrıca kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Önder Çayır, kararın düzeltilmesi için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak darbe öncesinde FETÖ'nün en etkili olduğu kurumlardan birisi durumunda olan ve sonradan kapatılan Askeri İdare Mahkemesi, 16 Aralık 2014 tarihinde kararı onadı.

HEM HAMALLIK YAPTI HEM DE HUKUK MÜCADELESİ VERDİ

Yaşadığı haksızlık sonrasında görevinden atıldığı için büyük üzüntü yaşayan Önder Çayır, geri döndüğü memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde de ailesini geçindirmek adına inşaatlarda işçi olarak çalıştı. Sonra da sebze meyve halinde hamallık yapmaya başladı. Ancak bir yandan hamallık yapan Çayır, bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürdü. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 21 Mart 2018 tarihinde verdiği kararında Önder Çayır'ın ordudan atılması kararını hak ihlali saydı. Mahkeme, Çayır hakkındaki soruşturmanın kurallara ve yasalara uygun yapılmadığını gerekçe gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Önder Çayır, Avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dosyasını inceleyen İdare Mahkemesi, Çayır'ın TSK'dan atılmasına neden olan soruşturmada neyle suçlandığının somut delillere dayandırılmadığını, ifadesini alan askeri görevlilerin kimliklerinin yazılmadığını, ifadedeki bazı bölümler ile sesli kaydın ise karartılıp imha edildiğini saptadı. Suçlamaların ayrıca iş değil, özel hayatıyla ilgili olduğu kanaatine varılıp Önder Çayır'ın tekrar görevine iade edilmesine karar verildi. Ayrıca Önder Çayır'ın TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi.

HAYALİM DEDİĞİ ÜNİFORMASINA TEKRAR KAVUŞTU

Mahkeme kararı sonrasında Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla bu kez de Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık bünyesinde yapılan araştırma ve yazışma ve işlemlerden sonra, Önder Çayır'ın göreve iadesine onay çıktı. Çayır, bu onay sonrasında da yıllardır çok sevdiğini ve gururla taşıdığını söylediği üniformasını tekrar giydi. Görev yeri olan Diyarbakır'da silah arkadaşlarıyla teröre karşı omuz omuza mücadelesine başladı.