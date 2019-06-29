HABER /  YEREL

Van'da durdurulan kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirildi!

Demirören Haber Ajansı
Van'da durdurulan kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirildi!

VAN'ın Muradiye ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonette avlanması yasak 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Aracı trafikten men edilen sürücüye, bin 635 lira idari para cezası da uygulandı. 

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ederken, kaçak avlanan kişilere yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece devriyesi sırasında ilçenin Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Yapılan arama ve kontrolde 35 torba içerisinde kaçak avlanmış 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Sürücü F.K.'ye bin 635 lira idari para cezası uygulanırken, kamyonet ise 15 gün trafikten men edildi.

Ele geçirilen balıklar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
AK Parti'li Bostancı'dan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" açıklaması
AK Parti'li Bostancı'dan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" açıklaması
Falcao'dan sürpriz transfer tercihi
Falcao'dan sürpriz transfer tercihi
Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk
Hasta yakını doktoru tehdit etmişti şimdi 1 ay yüz yüze gelecekler
Hasta yakını doktoru tehdit etmişti şimdi 1 ay yüz yüze gelecekler
ÖNCEKİ HABERLER
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
Müşteriler fark etti! Kısa sürece alevler içinde kaldı
Müşteriler fark etti! Kısa sürece alevler içinde kaldı
AÖF yaz okulu kayıt ekranı nasıl olur 2019 TC ile giriş
AÖF yaz okulu kayıt ekranı nasıl olur 2019 TC ile giriş
Barcelona Ianis Hagi'nin peşinde
Barcelona Ianis Hagi'nin peşinde
Evine gidenken saldırıya uğradı! 20 yerinden bıçaklanmış
Evine gidenken saldırıya uğradı! 20 yerinden bıçaklanmış
G 20 zirvesi nedir 2019 G 20 zirvesinde hangi ülkeler var Türkiye var mı?
G 20 zirvesi nedir 2019 G 20 zirvesinde hangi ülkeler var Türkiye var mı?
Erdoğan G2O'yi değerlendirdi! Yaptırım olmayacağını Trump'tan duymuş olduk
Erdoğan G2O'yi değerlendirdi! Yaptırım olmayacağını Trump'tan duymuş olduk
Ege Yapı'dan 'Kordon İstanbul'da avantajlı ödeme imkanı
Ege Yapı'dan 'Kordon İstanbul'da avantajlı ödeme imkanı
Yorumlar