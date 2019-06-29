HABER /  GALATASARAY

Fransızlar Galatasaray'ın bombasını patlattı

Fransızlar Galatasaray'ın bombasını patlattı

L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.  

Transferde gaza basan ve kampa yetiştirmek için pazarlıklarını sonlandırmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan bir transfer haberi daha geldi. L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.
 
Toulouse taraftarlarının aklından çıkmadığı belirtilen ve biten sözleşmesinin ardından istediği takımlarla görüşebileceği kaydedilen Türk asıllı İsveç Milli oyuncunun Galatasaray'a gitmek istediği vurgulandı.
 
Galatasaray'ın son teklifi
Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep eden Jimmy Durmaz'a Galatasaray'ın yaptığı son teklif ise 1,5 milyon euro olmuş ve sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı.
 
Süper Lig'i çok iyi tanıyor
Oyuncu geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Durmaz, Süper Lig'i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse'da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Transfer şov başladı! Barcelonalı yıldız Galatasaray'a
Foto Galeri Transfer şov başladı! Barcelonalı yıldız Galatasaray'a Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump'tan tarihi Türkiye ve Erdoğan açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan tarihi Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Fatih Terim'den yıldız isme rest: Al paranı git
Fatih Terim'den yıldız isme rest: Al paranı git
Kamyonunun altını kontrol eden şoför bir anda dehşeti yaşadı
Kamyonunun altını kontrol eden şoför bir anda dehşeti yaşadı
Denizlispor'u üzen haber! Eski başkan Ali İpek hayatını kaybetti
Denizlispor'u üzen haber! Eski başkan Ali İpek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
İtalyanlar duyurdu! Efsane hoca Eljif'e kafayı taktı
İtalyanlar duyurdu! Efsane hoca Eljif'e kafayı taktı
ÖNCEKİ HABERLER
Acı haber! Ceyhan nehrinde kaybolan gencin cesedi bulundu
Acı haber! Ceyhan nehrinde kaybolan gencin cesedi bulundu
Copa America'da Şili yarı finalde
Copa America'da Şili yarı finalde
Vücutta lekeler neden olur-kırmızı leke neyin belirtisi?
Vücutta lekeler neden olur-kırmızı leke neyin belirtisi?
Uzman uyardı! Karanlıkta televizyon izlemek hangi hastalığı tetikliyor!
Uzman uyardı! Karanlıkta televizyon izlemek hangi hastalığı tetikliyor!
İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa
İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Başakşehir'in eski yıldızı Kudrayshov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı
Başakşehir'in eski yıldızı Kudrayshov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Yorumlar