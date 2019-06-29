Transfer şov başladı! Barcelonalı yıldız Galatasaray'a

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüşen 24 yaşındaki yıldız futbolcunun "Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isterim, umarım hiç bir sorun yaşanmaz" dediği öğrenildi.