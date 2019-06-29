Transfer şov başladı! Barcelonalı yıldız Galatasaray'a
Galatasaray, Ever Banega için resmi girişimlerde bulunurken gündeme gelen son isim de Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha oldu.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüşen 24 yaşındaki yıldız futbolcunun "Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isterim, umarım hiç bir sorun yaşanmaz" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe ile yolları ayıran Mehmet Topal’ın menajeri Batur Atıparmak’ın Galatasaray ile masaya oturduğu öğrenildi. Transferde son kararı Fatih Terim verecek.
Beşiktaş, sözleşmesi 2022’de bitecek 31 yaşındaki Jeremain Lens’in yerine Swansea’den boşa çıkan 28 yaşındaki Luciano Narsingh'i düşünüyor.
Orta sahaya en az 1 transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Ever Banega için resmi girişimlerde bulunurken gündeme gelen son isim de Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha oldu. Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncusu için kısa sürede resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.